Кубковая феерия. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fco.com.ua
Стадия 1/8 финала Кубка Украины стартовала матчем, в котором "Металлист 1925" принимал "Александрию".
Поединок, который изначально не претендовал на феерию, выдался сверхрезультативным – 7 голов, разгром от команды Гуры и выход "горожан" в следующую стадию.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Крыськив 63, Ременюк 85 - Мустафаев 24, Мустафаев 29, Копина 52, Кирюханцев 70, Устименко 90+2
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