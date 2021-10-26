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Кубковая феерия. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор матча

Кубковая феерия. Металлист 1925 - Александрия 2:5. Видео голов и обзор матча

fco.com.ua

Новина українською

Стадия 1/8 финала Кубка Украины стартовала матчем, в котором "Металлист 1925" принимал "Александрию".

Поединок, который изначально не претендовал на феерию, выдался сверхрезультативным – 7 голов, разгром от команды Гуры и выход "горожан" в следующую стадию.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" - "Александрия" 2:5

Голы: Крыськив 63, Ременюк 85 - Мустафаев 24, Мустафаев 29, Копина 52, Кирюханцев 70, Устименко 90+2

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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