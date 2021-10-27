Кубок Украины. Верес - Ворскла 1:3. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финал кубка Украины "Верес" принимал "Ворсклу" и уступил со счётом 1:3.

О том, что и как происходило в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" - "Ворскла" 1:3

Голы: Сергийчук 90+3 (п) - Кане 21, Пешич 67, Яворский 83