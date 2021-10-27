Кубок Украины. Верес - Ворскла 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В матче 1/8 финал кубка Украины "Верес" принимал "Ворсклу" и уступил со счётом 1:3.
О том, что и как происходило в этом матче, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Сергийчук 90+3 (п) - Кане 21, Пешич 67, Яворский 83
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