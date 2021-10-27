Чуть не доигрались. Мариуполь – Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское "Динамо" в матче 1/8 финала Кубка Украины играло с "Мариуполем".
Киевляне не особо напрягаясь забили в первом тайме два гола, после чего успокоились и чуть не поплатились. "Мариуполь" сквитал один мяч, правда на большее азовцев не хватило.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Очеертько 85 - Вербич 16, Шабанов 34
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