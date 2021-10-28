Перволиговский Альянс в 1/8 финала Кубка Украины противостоял Львову, и все игровой время противостоял более-менее успешно.

Команды завершили вничью основное время, овертайм, а вот в серии пенальти удачливее были львовяне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Альянс - Львов 1:1 (по пенальти - 2:3)

Голы: Карноза 19 - Бусько 12

Обзор матча:

Серия пенальти: