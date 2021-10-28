Кубок Украины. Альянс - Львов 1:1, по пенальти - 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Перволиговский Альянс в 1/8 финала Кубка Украины противостоял Львову, и все игровой время противостоял более-менее успешно.
Команды завершили вничью основное время, овертайм, а вот в серии пенальти удачливее были львовяне.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Карноза 19 - Бусько 12
Обзор матча:
Серия пенальти:
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