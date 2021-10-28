  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Кубок Украины. Альянс - Львов 1:1, по пенальти - 2:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Кубок Украины. Альянс - Львов 1:1, по пенальти - 2:3. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Кубок Украины. Альянс - Львов 1:1, по пенальти - 2:3. Видео голов и обзор матча

instagram.com/bagaevairyna

Новина українською

Перволиговский Альянс в 1/8 финала Кубка Украины противостоял Львову, и все игровой время противостоял более-менее успешно.

Команды завершили вничью основное время, овертайм, а вот в серии пенальти удачливее были львовяне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Альянс - Львов 1:1 (по пенальти - 2:3)

Голы: Карноза 19 - Бусько 12

Обзор матча:

Серия пенальти:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...