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Забивал даже Русин. Днепр-1 - Минай 4:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Забивал даже Русин. Днепр-1 - Минай 4:0. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 в матче 13-го тура УПЛ со счетом 4:0 разгромил Минай.

Днепряне забили три уже в первом тайме, а в концовке матча забил даже Назарий Русин.

О том, что и как происходило в матче, смотрите в этом видеообзоре.

Днепр-1 - Минай 4:0

Голы: Алексей Гуцуляк 10, Артем Довбик 14, Александр Пихалёнок 30, Назарий Русин 88

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В статье: ФК Минай СК Днепр-1
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