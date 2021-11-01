Забивал даже Русин. Днепр-1 - Минай 4:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 в матче 13-го тура УПЛ со счетом 4:0 разгромил Минай.
Днепряне забили три уже в первом тайме, а в концовке матча забил даже Назарий Русин.
О том, что и как происходило в матче, смотрите в этом видеообзоре.
Голы: Алексей Гуцуляк 10, Артем Довбик 14, Александр Пихалёнок 30, Назарий Русин 88
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