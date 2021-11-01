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Не сложилось. Ворскла - Черноморец 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Не сложилось. Ворскла - Черноморец 0:0. Видеообзор матча

vorskla.com.ua

Новина українською

13-й тур УПЛ закрывался матчем, в котором Ворскла принимала Черноморец.

В целом, команды явно не наиграли на нулевую ничью – моменты были у тех и у других ворот, но сегодня футбольный бог был на стороне вратарей.

0:0 – несколько нелогичный результат при такой игре.

Ворскла - Черноморец 0:0

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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса)
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