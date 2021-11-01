Не сложилось. Ворскла - Черноморец 0:0. Видеообзор матча

13-й тур УПЛ закрывался матчем, в котором Ворскла принимала Черноморец.

В целом, команды явно не наиграли на нулевую ничью – моменты были у тех и у других ворот, но сегодня футбольный бог был на стороне вратарей.

0:0 – несколько нелогичный результат при такой игре.