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Словно играет за Барсу. Самба положил красавца каталонцам в Юношеской лиге - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Самба продолжает феерить

Словно играет за Барсу. Самба положил красавца каталонцам в Юношеской лиге - ВИДЕО

Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая

Новина українською

Киевское Динамо U-19 играет матч Юношеской лиги УЕФА с Барселоной.

Начали киевляне за здравие – уже на 2-й минуте Самба положил красавца, мимо которого нельзя пройти.

Вышло очень красиво. 1:0, Динамо ведет к 25-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
02.11.2021 в 17:03
Может пора в основу,а не Де Пена
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+1
0
avatar
Dany_Red (Харків)
02.11.2021 в 16:52
Але ж курва ці дудки... Це якийсь іспанський сором. Слава сесесери
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0
0
royalstas (Вінниця)
02.11.2021 в 16:38
Динамо знайшло дуже крутого молодого африканця. Може слово вундеркінд це вже перебільшення але він жесть як впоряді. Чимось нагадує Мане з Лівера. Будь я тренером Динамо вже зимою взяв би його на тренувальний збір і наступний сезон давав би уже якісь хвилини в першій команді. Бо знаючи Динамо можуть і такого гравця засрати по орендам і дублям....
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
02.11.2021 в 16:49
это ж украинский воспитанник, о которых так любят кукарекать дупамофаны!)))
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0
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.11.2021 в 17:37
в Шахтъёре небледнолицых воспитанников больше десятка.
0
0
DesnaUA (Чернигов)
02.11.2021 в 17:40
Чмохтьоровские воспитанники как поживают?
0
0


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