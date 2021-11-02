Словно играет за Барсу. Самба положил красавца каталонцам в Юношеской лиге - ВИДЕО
Самба продолжает феерить
Фото: dynamomania / Автор - Ольга Щербицкая
Киевское Динамо U-19 играет матч Юношеской лиги УЕФА с Барселоной.
Начали киевляне за здравие – уже на 2-й минуте Самба положил красавца, мимо которого нельзя пройти.
Вышло очень красиво. 1:0, Динамо ведет к 25-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
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Dany_Red (Харків)
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royalstas (Вінниця)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.11.2021 в 17:37
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DesnaUA (Чернигов)
02.11.2021 в 17:40
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