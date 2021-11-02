Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Киеве принимало сверстников из Барселоны и снова разнесло именитого соперника.

Киевляне забили 4 гола, пропустили 1, однако при этом Барса чуть больше тайма играла в меньшинстве.

Отдельно выделим первый гол Диалло, который вышел просто феноменальным.

Ну, и что как происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо – Барселона 4:1

Голы: Диалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) – Фуэнтес (37)

Удаление: Акомач (40, вторая желтая)