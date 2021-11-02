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Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Киеве принимало сверстников из Барселоны и снова разнесло именитого соперника.

Киевляне забили 4 гола, пропустили 1, однако при этом Барса чуть больше тайма играла в меньшинстве.

Отдельно выделим первый гол Диалло, который вышел просто феноменальным.

Ну, и что как происходило – смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо – Барселона 4:1

Голы: Диалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) – Фуэнтес (37)

Удаление: Акомач (40, вторая желтая)

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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George_D (Харьков)
02.11.2021 в 19:02
Это конечно хорошо. Но напрашиваются аналогии. Помнится молодые динамовцы так же взули Баварию на их поле. А шо потом было с основной командой... Короче, надо ждать, пока нынешний молодняк составит костяк основного состава Динамо. :)
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beatles (Крижопіль)
02.11.2021 в 19:30
да никогда нынешний молодняк не будет составлять основу... в лучшем случае прорвутся два-три человека! Это реалии жизни. А загорелый киевлянин очень даже не плох, должен вам сказать!
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