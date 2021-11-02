Юношеская лига УЕФА. Динамо – Барселона 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо U-19 в рамках Юношеской лиги УЕФА В Киеве принимало сверстников из Барселоны и снова разнесло именитого соперника.
Киевляне забили 4 гола, пропустили 1, однако при этом Барса чуть больше тайма играла в меньшинстве.
Отдельно выделим первый гол Диалло, который вышел просто феноменальным.
Ну, и что как происходило – смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Диалло (2, 84), Попов (45+1), Дячук (66) – Фуэнтес (37)
Удаление: Акомач (40, вторая желтая)
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Комментарии (2)
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George_D (Харьков)
02.11.2021 в 19:02
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beatles (Крижопіль)
02.11.2021 в 19:30
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