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Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

FC Barcelona

Новина українською

Киевское Динамо играет матч 4-го тура Лиги чемпионов с Барселоной.

Игра выдалась довольно боевой – у команд были свои шансы, однако счет долго не был открыт.

В середине второго тайма судья назначил пенальти на Фати, однако после просмотра ВАР свое решение отменил, однако уже через пару минут Фати забил с игры.

Динамо – Барселона 0:1

Гол: Фати (70)

Обзор матча:

Гол Фати:

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
03.11.2021 в 00:40
"Відео голe..." Порно чи що?..
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