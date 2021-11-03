Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Киевское Динамо играет матч 4-го тура Лиги чемпионов с Барселоной.

Игра выдалась довольно боевой – у команд были свои шансы, однако счет долго не был открыт.

В середине второго тайма судья назначил пенальти на Фати, однако после просмотра ВАР свое решение отменил, однако уже через пару минут Фати забил с игры.

Динамо – Барселона 0:1

Гол: Фати (70)

Обзор матча:

Гол Фати: