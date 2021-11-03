Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
FC Barcelona
Киевское Динамо играет матч 4-го тура
Игра выдалась довольно боевой – у команд были свои шансы, однако счет долго не был открыт.
В середине второго тайма судья назначил пенальти на Фати, однако после просмотра ВАР свое решение отменил, однако уже через пару минут Фати забил с игры.
Динамо – Барселона 0:1
Гол: Фати (70)
Обзор матча:
Гол Фати:
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