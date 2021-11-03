Юношеская лига УЕФА. Реал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
realmadrid.com
Донецкий Шахтер U-19 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА на выезде играл со сверстниками из Реала.
Поединок выдался относительно равный, однако мадридцы во втором тайме все-таки реализовали свой шанс, на что противоядия у Шахтера не нашлось.
О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Аранда 58
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