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Юношеская лига УЕФА. Реал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Юношеская лига УЕФА. Реал - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча

realmadrid.com

Новина українською

Донецкий Шахтер U-19 в матче 4-го тура Юношеской лиги УЕФА на выезде играл со сверстниками из Реала.

Поединок выдался относительно равный, однако мадридцы во втором тайме все-таки реализовали свой шанс, на что противоядия у Шахтера не нашлось.

О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

Реал U-19 - Шахтер U-19 1:0

Гол: Аранда 58

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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