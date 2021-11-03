  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шахтер в Мадриде играл матч 4-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Начали горняки не лучшим образом – Трубин с Марлоном привезли гол уже на 14-й минуте, чем и воспользовался Бензема.

Ну а ближе к концу тайма Шахтер провел неплохую комбинацию и сравнял счет.

После перерыва Реал пошел в атаку и забил шикарный гол, устроив своеобразную тики-таку – на острие снова оказался Бензема.

2:1, Реал, при всей игре Шахтера, кажется, без особых усилий обыграл горняков.

Реал - Шахтер 2:1

Гол: Бензема (14, 61) - Фернандо (39)

Обзор матча:

Гол Бензема:

Гол Фернандо:

Второй гол Бензема:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 22:59
Отличное название материала! Респект автору - вся суть в двух словах.
Ответить
0
0
Maryan (Lviv)
03.11.2021 в 22:24
Євровесни не буде(((
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
03.11.2021 в 21:56
ШД это вам не УПЛ тут работать надо -это самый худший шахтёр за все последнии года-а угробил физрук Дзерби --он пустышка на понтах играющий на публику--- одним словом клоун-смотрим и болеем за Вернидуба --ничья или победа хоронит ШД -даже в ЛЕ не попадут -останеться колхозно-дворовой УПЛ который не кому не интересен -кроме Дзерби он ещё не чего не выигравал в футбольной карьере
Ответить
+1
-1
avatar
satellite (Харьков)
03.11.2021 в 21:06
Достойная игра Шахтёра,но защита...............
Ответить
+3
-3
Mariupol_ua (Мариуполь)
03.11.2021 в 20:49
Шахте нужно показать себя , как Шериф и забить ещё один под конец матча и
Ответить
0
-3
KadimXa (Харьков)
03.11.2021 в 20:45
Есть первый гол на двух грандов за 8 матчей группового этапа....
Ответить
+3
-1
avatar
2.dc (Николаев)
03.11.2021 в 23:02
) … ага, так и живем. И что согревает - ещё и на что-то надеемся …)
Ответить
0
0
ssb_ukr (Кременчук)
03.11.2021 в 20:33
Якщо скласти всі моменти (в тому числі і чомусь не призначений кутовий на останній хвилині), суддя 100% підсуджує Реалу. P.S. Я не з секти сральників динамо-шахтар.
Ответить
+6
-2
kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 20:32
Хуже обороны чем у нынешнего Шахтера вообще не припомню. Пара хороших сейвов Трубина, пара пижонских выходок Реала, одна удачная контра и мы ещё держимся 1-1. Но по игре в первом тайме «И в хвост и в гриву». А ведь могло только что стать даже 1-2 в пользу Шахты.
Ответить
+6
0
lightning (Одесса)
03.11.2021 в 20:26
ГОООООЛЛЛЛЛ!!!!!! ШАХТЁР!!!!!!!!!!
Ответить
+3
-3
Fishing 555 (Rivne)
03.11.2021 в 21:31
ГООООООООООЛ!!!!!! РЕАЛА!!!!!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...