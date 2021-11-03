Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Шахтер в Мадриде играл матч 4-го тура
Начали горняки не лучшим образом – Трубин с Марлоном привезли гол уже на 14-й минуте, чем и воспользовался Бензема.
Ну а ближе к концу тайма Шахтер провел неплохую комбинацию и сравнял счет.
После перерыва Реал пошел в атаку и забил шикарный гол, устроив своеобразную тики-таку – на острие снова оказался Бензема.
2:1, Реал, при всей игре Шахтера, кажется, без особых усилий обыграл горняков.
Реал - Шахтер 2:1
Гол: Бензема (14, 61) - Фернандо (39)
Обзор матча:
Гол Бензема:
Гол Фернандо:
Второй гол Бензема:
Популярное сейчас
- Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
- Герой Динамо в матче с Барсой. Альтернативная версия. Он подменял Миколенко
- Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером
- Забивал даже Русин. Днепр-1 - Минай 4:0. Видео голов и обзор матча
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО