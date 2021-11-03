Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Шахтер в Мадриде играет матч 4-го тура
Начали горняки не лучшим образом – Трубин с Марлоном привезли гол уже на 14-й минуте, чем и воспользовался Бензема.
Ну а ближе к концу тайма Шахтер провел неплохую комбинацию и сравнял счет.
После перерыва Реал пошел в атаку и забил шикарный гол, устроив своеобразную тики-таку – на острие снова оказался Бензема.
Реал - Шахтер 2:1
Гол: Бензема (14, 61) - Фернандо (39)
Гол Бензема:
Гол Фернандо:
Второй гол Бензема:
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Комментарии (6)
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satellite (Харьков)
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kalan-86 (Анкара)
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