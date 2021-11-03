Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Шахтер в Мадриде играет матч 4-го тура Лиги чемпионов против Реала.

Начали горняки не лучшим образом – Трубин с Марлоном привезли гол уже на 14-й минуте, чем и воспользовался Бензема.

Ну а ближе к концу тайма Шахтер провел неплохую комбинацию и сравнял счет.

После перерыва Реал пошел в атаку и забил шикарный гол, устроив своеобразную тики-таку – на острие снова оказался Бензема.

Реал - Шахтер 2:1

Гол: Бензема (14, 61) - Фернандо (39)

Гол Бензема:

Гол Фернандо:

Второй гол Бензема: