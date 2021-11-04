Иранская сила. Заря - ЦСКА 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
Заря сыграла матч 4-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.
В первом тайме команды действовали аккуратно, а вот после перерыва активизировались гости. Луганчане больше отбивались, пока в концовке матча Шахаб не реализовал свой момент после привоза защитников соперника.
Ну и в самой концовке луганчане провели идеальную контру, которую в подкате начал Аллахьяр, и после прорыва Шахаба он же и завершил.
Голы: Шахаб (87), Аллахьяр 90+4)
Гол Шахаба:
Гол Аллахьяра:
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Комментарии (1)
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denis066 (Днепр )
04.11.2021 в 22:25
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