Иранская сила. Заря - ЦСКА 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Заря сыграла матч 4-го тура Лиги конференций против софийского ЦСКА.

В первом тайме команды действовали аккуратно, а вот после перерыва активизировались гости. Луганчане больше отбивались, пока в концовке матча Шахаб не реализовал свой момент после привоза защитников соперника.

Ну и в самой концовке луганчане провели идеальную контру, которую в подкате начал Аллахьяр, и после прорыва Шахаба он же и завершил.

Заря – ЦСКА 2:0

Голы: Шахаб (87), Аллахьяр 90+4)

Гол Шахаба:

Гол Аллахьяра: