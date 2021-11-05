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Хотел снять футболку, но вовремя вспомнил о желтой. Как Шахаб чуть не заработал удаление в матче с ЦСКА

Украинские
(1 голосов)

Иранец намеревался праздновать без футболки, но вовремя спохватился

Хотел снять футболку, но вовремя вспомнил о желтой. Как Шахаб чуть не заработал удаление в матче с ЦСКА

zarya-lugansk.com

Новина українською

Забавный эпизод случился в матче 4-го тура Лиги конференций, в котором "Заря" принимала ЦСКА (2:0).

"Заря" долго терпела, выжидая момент, пока Шахаб на 87-й минуте не подкараулил привоз защитника ЦСКА и не открыл счет в матче.

Радость иранца была велика, и в порыве эмоция он явно намеревался снять футболку, правда вовремя спохватился, вспомнил что у него уже есть желтая карточка, и натянул ее обратно, чтобы не заработать удаление.

Чуть позже (момент уже не вошел в нарезку видео) иранец даже демонстративно показал судье, мол я не снимал, после чего пошел продолжать игру.

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В статье: Заря (Луганск) ЦСКА (София) Шахаб Захеди
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