Хотел снять футболку, но вовремя вспомнил о желтой. Как Шахаб чуть не заработал удаление в матче с ЦСКА

Забавный эпизод случился в матче 4-го тура Лиги конференций, в котором "Заря" принимала ЦСКА (2:0).

"Заря" долго терпела, выжидая момент, пока Шахаб на 87-й минуте не подкараулил привоз защитника ЦСКА и не открыл счет в матче.

Радость иранца была велика, и в порыве эмоция он явно намеревался снять футболку, правда вовремя спохватился, вспомнил что у него уже есть желтая карточка, и натянул ее обратно, чтобы не заработать удаление.

Чуть позже (момент уже не вошел в нарезку видео) иранец даже демонстративно показал судье, мол я не снимал, после чего пошел продолжать игру.