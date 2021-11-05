Александрия - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fco.com.ua
14-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Александрия принимала Металлист 1925.
Хозяева хорошо провели первый тайм, смогли отбиться в начале второго, и в итоге, завовевали закономерные три очка.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Игорь Кирюханцев 33, Каспарс Дубра 73
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