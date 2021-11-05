Александрия - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча

14-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Александрия принимала Металлист 1925.

Хозяева хорошо провели первый тайм, смогли отбиться в начале второго, и в итоге, завовевали закономерные три очка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Александрия - Металлист 1925 2:0

Голы: Игорь Кирюханцев 33, Каспарс Дубра 73