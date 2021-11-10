Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО
Андрей в хорошем тонусе перед матчами сборной
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Вингер
Так, на недавней тренировке Ярмо красиво обыграл своего партнера по национальной команде Дениса Гармаша, что вызвало у игроков бурю эмоций.
Ярмоленко эффектно пробросил мяч пяткой Гармашу между ног. "Ты снимал?", — со смехом обратился Андрей к оператору.
"Рад снова видеть Гармаша в сборной", — прокомментировал Ярмоленко видео эпизода.
Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Костакурта - о Шевченко в Дженоа: Никогда бы не поверил, что он будет тренировать
- Сыграют в Днепре. Определена дата и время матча 1/8 финала Кубка Украины
- Марлос пока не принял решение о новом контракте с Шахтером - СМИ
- Танцуют все. Матч ДЮФЛ закончился массовой дракой, участвовали и родители игроков - ВИДЕО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО