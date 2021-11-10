Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в хорошем тонусе подходит к ближайшим матчам команды.

Так, на недавней тренировке Ярмо красиво обыграл своего партнера по национальной команде Дениса Гармаша, что вызвало у игроков бурю эмоций.

Ярмоленко эффектно пробросил мяч пяткой Гармашу между ног. "Ты снимал?", — со смехом обратился Андрей к оператору.

"Рад снова видеть Гармаша в сборной", — прокомментировал Ярмоленко видео эпизода.

Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.