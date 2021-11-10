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Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Андрей в хорошем тонусе перед матчами сборной

Обыграл, прокинул пяткой между. Ярмоленко на тренировке поиздевался над Гармашем - ВИДЕО

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в хорошем тонусе подходит к ближайшим матчам команды.

Так, на недавней тренировке Ярмо красиво обыграл своего партнера по национальной команде Дениса Гармаша, что вызвало у игроков бурю эмоций.

Ярмоленко эффектно пробросил мяч пяткой Гармашу между ног. "Ты снимал?", — со смехом обратился Андрей к оператору.

"Рад снова видеть Гармаша в сборной", — прокомментировал Ярмоленко видео эпизода.

Напомним, что 11 ноября Украина в Одессе проведет товарищеский матч с Болгарией. 16 ноября Украина на выезде сыграет с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Денис Гармаш Андрей Ярмоленко Украина Динамо (Киев) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (2)
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Ди (Киев)
10.11.2021 в 18:40
...высер исполнил... доволен?
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
10.11.2021 в 16:50
Ну а кулі? Це ж вам не якийсь там початківець, а "кращий гравець УПЛ вересня та жовтня" (на думку тролів Динамо).
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+2
-4


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