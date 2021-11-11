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Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(4 голосов)

Видеообзор поединка

Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча

sportal.bg

Новина українською

Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.

Весь первый тайм украинцы наседали, создали кучу моментов, забили из офсайда, но в итоге, пропустили под конец тайма в контратаке после привоза Матвиенко и Тымчика.

Во втором тайме украинцы создали очередную порцию убойных моментов, но забили лишь раз, и то с подключением Степаненко.

1:1, результат не по игре, но игра забывается, а результат остается.

Украина – Болгария 1:1

Гол: Кирилов (35)

Обзор матча:

Гол Кирилова:

Гол Степаненко:

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В статье: Украина Болгария
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Комментарии (8)
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Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 22:29
Ооооо і тут дізлайкових дурнів хватає
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.11.2021 в 22:21
Ми деградуємо,наші футболісти топчуть гімно упл і це крах!!!! Погляньте на Люксембург,там гравці їдуть в сильніші чемпіонати і вони потрохи виростило дуже боєздатну збірну! Поки наші не почнуть тікати з упл ми будемо нічиї катати з казахами і болгарами!!!!
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0
-4
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 22:00
калеки кривоногие -стыдно позор --ни куда вы не попадёте какой ЧМ и Ротань убил молодёжку замены не ждите
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+1
-3
Fishing 555 (Rivne)
11.11.2021 в 21:35
Просрак - великий тренер! Падленко алкаш!
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0
-4
Фанат АПЛ
11.11.2021 в 21:15
Сами себе привезли защитники! С боснийцами вилы с такой обороной...
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+1
-1
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Цап-царап (Харків)
11.11.2021 в 21:55
А с таким нападением...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 20:30
Малину и Зину надо менять они не какие--- --Яремчук -Шапаренко-Буяльский на поле
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+2
-5
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Zapp Brannigan (Київ)
11.11.2021 в 20:34
І Довбика!
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0
-2


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