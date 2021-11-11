Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
sportal.bg
Весь первый тайм украинцы наседали, создали кучу моментов, забили из офсайда, но в итоге, пропустили под конец тайма в контратаке после привоза Матвиенко и Тымчика.
Во втором тайме украинцы создали очередную порцию убойных моментов, но забили лишь раз, и то с подключением Степаненко.
1:1, результат не по игре, но игра забывается, а результат остается.
Украина – Болгария 1:1
Гол: Кирилов (35)
Обзор матча:
Гол Кирилова:
Гол Степаненко:
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Комментарии (8)
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Fishing 555 (Rivne)
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Artemanat (Кривой Рог)
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alex.belogubko (одесса)
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Фанат АПЛ
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Цап-царап (Харків)
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alex.belogubko (одесса)
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Zapp Brannigan (Київ)
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