Забивать некому. Украина – Болгария 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины в Одессе сыграла товарищеский матч с Болгарией.

Весь первый тайм украинцы наседали, создали кучу моментов, забили из офсайда, но в итоге, пропустили под конец тайма в контратаке после привоза Матвиенко и Тымчика.

Во втором тайме украинцы создали очередную порцию убойных моментов, но забили лишь раз, и то с подключением Степаненко.

1:1, результат не по игре, но игра забывается, а результат остается.

Украина – Болгария 1:1

Гол: Кирилов (35)

Обзор матча:

Гол Кирилова:

Гол Степаненко: