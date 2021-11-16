Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обор матча
Видеообзор поединка
Фото Євгена Кравса - УАФ
Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.
Поединок вышел непростым – наша команда забила в самом начале, разбазарила кучу моментов, снова не забила пенальти, пропустила под конец матча, и все-таки вырвала победу.
Было нервно, но интересно.
Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)
Незабитый пенальти: Бондаренко (45+1, вратарь)
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