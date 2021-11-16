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Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обор матча

Фото Євгена Кравса - УАФ

Новина українською

Молодежная сборная Украины сыграла свой последний матч в 2021 году. Во Львове молодежка в рамках отбора ЧЕ-2023 принимала Сербию.

Поединок вышел непростым – наша команда забила в самом начале, разбазарила кучу моментов, снова не забила пенальти, пропустила под конец матча, и все-таки вырвала победу.

Было нервно, но интересно.

Украина – Сербия 2:1

Голы: Крыськив (9), Судаков (81) – Митрович (78)

Незабитый пенальти: Бондаренко (45+1, вратарь)

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В статье: Украина U-21
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