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Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
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Видеообзор поединка

Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

twitter.com/aa_balkans

Новина українською

Сборная Украины сыграла последний, решающий матч в группе ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Нашей команде для того, чтобы занять второе место в группе нужно было побеждать боснийцев, и при этом надеяться на победу Франции над Финляндией.

Однако первый тайм наша команда провела не лучшим образом – типичные 0:0, при этом Бущан один раз реально спас.

Второй тайм также стартовал не очень быстро, однако Зинченко после флангового прохода Цыганкова подкрался незаметно и открыл счет.

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Гол: Зинченко (58), Довбик (79)

Обзор первого тайма:

Гол Зинченко:

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В статье: Украина Босния и Герцеговина
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