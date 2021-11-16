Босния и Герцеговина - Украина 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины сыграла последний, решающий матч в группе ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Нашей команде для того, чтобы занять второе место в группе нужно было побеждать боснийцев, и при этом надеяться на победу Франции над Финляндией.

Однако первый тайм наша команда провела не лучшим образом – типичные 0:0, при этом Бущан один раз реально спас.

Второй тайм также стартовал не очень быстро, однако Зинченко после флангового прохода Цыганкова подкрался незаметно и открыл счет.

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Гол: Зинченко (58), Довбик (79)

Обзор первого тайма:

Гол Зинченко: