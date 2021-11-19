Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча

2 гола с подачи Беки --уберайте ставте Кравченко --нет в ЧО-ДК2 не тренера ни игроков --такие же играют как вы пацаны только думают головой а у вас голова для шапки--но нет у вас техники так бейте по воротам --почему Паламарчука не поставили ворота --стыдно за такую игру так и будете сидеть в ЧО а Мирча берёт игроков с Ю19 уже 5 игроков на просмотре