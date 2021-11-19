Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ играл с Динамо.
После первого тайма моряки горели со счетом 1:3, а витоге матч закончился со счетом 1:6.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Черноморец – Динамо 1:6
Голы: Исаенко (44) - Буяльский (27, 58, пен.), Витиньо (30, 37), Гармаш (48), Кулач (82)
Обзор матча:
Гол Буяльского:
Первый гол Витиньо:
Второй гол Витиньо:
Гол Исаенко:
Гол Гармаша:
Второй гол Буяльского:
Гол Кулача:
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
19.11.2021 в 21:26
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perogiv52 (.)
19.11.2021 в 20:54
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 20:25
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