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Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ играл с Динамо.

После первого тайма моряки горели со счетом 1:3, а витоге матч закончился со счетом 1:6.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Черноморец – Динамо 1:6

Голы: Исаенко (44) - Буяльский (27, 58, пен.), Витиньо (30, 37), Гармаш (48), Кулач (82)

Обзор матча:

Гол Буяльского:

Первый гол Витиньо:

Второй гол Витиньо:

Гол Исаенко:

Гол Гармаша:

Второй гол Буяльского:

Гол Кулача:

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
19.11.2021 в 21:26
Не..ну даже Марик так не ложился под Шахтер)))Слив как из брандспо́йта)))
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perogiv52 (.)
19.11.2021 в 20:54
Просто такая порнуха, стыдно смотреть,молодец Луческо он знал, что штук 5 своим арендованым вкинут. Смотреть второй тайм просто нет желания дедский сад и только .
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+3
-1
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 20:25
2 гола с подачи Беки --уберайте ставте Кравченко --нет в ЧО-ДК2 не тренера ни игроков --такие же играют как вы пацаны только думают головой а у вас голова для шапки--но нет у вас техники так бейте по воротам --почему Паламарчука не поставили ворота --стыдно за такую игру так и будете сидеть в ЧО а Мирча берёт игроков с Ю19 уже 5 игроков на просмотре
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