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Черноморец – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Черноморец – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ с Динамо.

После первого тайма моряки горят со счетом 1:3.

Черноморец – Динамо 1:3

Голы: Исаенко (44) - Буяльский (27), Витиньо (30, 37)

Гол Буяльского:

Первый гол Витиньо:

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 20:25
2 гола с подачи Беки --уберайте ставте Кравченко --нет в ЧО-ДК2 не тренера ни игроков --такие же играют как вы пацаны только думают головой а у вас голова для шапки--но нет у вас техники так бейте по воротам --почему Паламарчука не поставили ворота --стыдно за такую игру так и будете сидеть в ЧО а Мирча берёт игроков с Ю19 уже 5 игроков на просмотре
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