Черноморец – Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ с Динамо.
После первого тайма моряки горят со счетом 1:3.
Черноморец – Динамо 1:3
Голы: Исаенко (44) - Буяльский (27), Витиньо (30, 37)
Гол Буяльского:
Первый гол Витиньо:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ярмоленко повторил достижение Шевченко в сборной Украины
- "Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине
- Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом
- Украинская молодежка снова не забила пенальти. На этот раз - прямым ударом. ВИДЕО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 20:25
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...