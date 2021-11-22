Первый круг окончен. Верес - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
15-й тур УПЛ завершался матчем, в котором Верес принимал Металлист 1925.
Боевая игра, тем не мене, завершилась непростой победой хозяев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Геннадий Пасич 40, Игорь Солдат 61
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