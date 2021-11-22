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Первый круг окончен. Верес - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
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Видеообзор поединка

Первый круг окончен. Верес - Металлист 1925 2:0. Видео голов и обзор матча

nkveres.com

Новина українською

15-й тур УПЛ завершался матчем, в котором Верес принимал Металлист 1925.

Боевая игра, тем не мене, завершилась непростой победой хозяев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Верес - Металлист 1925 2:0

Голы: Геннадий Пасич 40, Игорь Солдат 61

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В статье: Верес (Ровно) Металлист 1925 (Харьков)
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