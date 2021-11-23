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Динамо U-19 забило Баварии в самом начале матча - ВИДЕО гола

Украинские
(3 голосов)

Яцик головой хорошо подрезал

Динамо U-19 забило Баварии в самом начале матча - ВИДЕО гола

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское Динамо U-19 в матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА принимает Баварию.

Киевляне довольно быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте Яцик головой красиво подрезал мяв ворота.

После первого тайма счет в матче 1:0.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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