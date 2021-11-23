Динамо U-19 забило Баварии в самом начале матча - ВИДЕО гола
Яцик головой хорошо подрезал
fcdynamo.com
Киевское
Киевляне довольно быстро открыли счет. Уже на 7-й минуте Яцик головой красиво подрезал мяв ворота.
После первого тайма счет в матче 1:0.
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