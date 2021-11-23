Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское Динамо в рамках Юношеской лиги УЕФА в матче 5-го тура принимало Баварию.
Киевляне довольно уверенно провели поединок, забили два гола, однако не обошлось без нервной концовки.
В итоге, 2:1, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)
Гол Яцика:
Гол Бражко:
Гол Дибрани:
Обзор матча:
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