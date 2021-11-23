Юношеская Лига УЕФА. Динамо - Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча

Киевское Динамо в рамках Юношеской лиги УЕФА в матче 5-го тура принимало Баварию.

Киевляне довольно уверенно провели поединок, забили два гола, однако не обошлось без нервной концовки.

В итоге, 2:1, и как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо – Бавария 2:1

Голы: Яцик (7), Бражко (69, пен.) - Дибрани (90+1)

Гол Яцика:

Гол Бражко:

Гол Дибрани:

Обзор матча: