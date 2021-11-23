Динамо – Бавария 0:2. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
FC Bayern München
Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии.
Начали киевляне не лучшим образом – уже на 14-й минуте красивейший гол бисиклетой забил Роберт Левандовски.
Динамо – Бавария 0:1
Гол: Левандовски (14), Коман (41)
Гол Левандовски:
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
23.11.2021 в 20:32
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Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:27
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