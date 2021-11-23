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Динамо – Бавария 0:2. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Динамо – Бавария 0:2. Видео гола и обзор матча (обновляется)

FC Bayern München

Новина українською

Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводит матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 14-й минуте красивейший гол бисиклетой забил Роберт Левандовски.

Динамо – Бавария 0:1

Гол: Левандовски (14), Коман (41)

Гол Левандовски:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
23.11.2021 в 20:32
Не может Динамо, к сожалению. Ну просто не на что в этом матче смотреть. Защищаются как-то нервозно, Бавария действует просто на пол темпа быстрее и увереннее, и все, мы уже беспомощные. Левандовскому золотой мяч!
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Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:27
Ппц, ну на Буяльском там чистейший пенальти
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