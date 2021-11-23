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И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(16 голосов)

Видеообзор поединка

И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча

FC Bayern München

Новина українською

Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводило матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии.

Начали киевляне не лучшим образом – уже на 14-й минуте красивейший гол бисиклетой забил Роберт Левандовски. Ну а под конец тайма после отличной комбинации Коман забил и второй.

После перерыва киевляне активизировались, Гармаш сквитал один мяч, но на большее киевлян не хватило.

Динамо – Бавария 1:2

Голы: Гармаш (70) - Левандовски (14), Коман (41)

Обзор матча:

Гол Левандовски:

Гол Комана:

Гол Гармаша:

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (99)
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Maryan (Lviv)
23.11.2021 в 22:39
Насправді добре грали, не перемогли, це сумно, але за гру не соромно.
Ответить
+1
-3
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 21:57
как стыдно - понятно что игроки средние, чемпионат слабый - но ПОЧЕМУ ОНИ ТАКИЕ ТУПЫЕ на поле ? одноногие калеки там отскок тут прискок - это просто жжесть - обороны нет вообще
Ответить
+4
-7
avatar
zloyded (Киев)
23.11.2021 в 22:03
Закрив-би ти свій... поганий...!!!
Ответить
+5
-4
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 22:05
на правду нельзя обижаться терпила
+4
-3
SoLoMoN1607 (N .K)
23.11.2021 в 22:33
Я вижу ты большой знаток футбола
Ответить
+1
-1
Тренерую (Столица)
23.11.2021 в 23:03
Гандбола)
0
-1
Locanus (Kiev)
23.11.2021 в 21:56
Вся команда дно, без характеру без дисципліни. Ото з Чорноморцем тільки гратися, а на люди ще не має чого показуватись.
Ответить
+2
-7
Locanus (Kiev)
23.11.2021 в 21:54
Вся команда - днарі без характеру, без дисципліни. Ото з Чорноморцем і грайтеся но на люди не має чого показуватись
Ответить
+2
-4
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 21:53
вратарь Баварии как мог помогал /Динамо - но там по полю ходят такие ТУПЫЕ буратины что все бесполезно
Ответить
+2
-5
Karamba911 (Львів)
23.11.2021 в 21:48
Динамо молодці! Баварія дуже сильний суперник в цій лізі чемпіонів. Коли включали пресинг німці губились. Не вистачило хороших флангів. Караваєв ніякий, Миколенко також!(дуже прикро став посереднім гравцем!.… Нажаль)
Ответить
+5
-3
Veminal (Киев)
23.11.2021 в 21:51
чего они мододцы? они ДЕРЕВЯННЫЕ ПЕРЕПУГАННЫЕ поленья поленья - в ПУСТЫЕ ВОРОТА ПОПАСТЬ НЕ МОГУТ калеки
Ответить
+2
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:35
Циганков - дно(((((((
Ответить
+3
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:32
Роналду вытягивает МЮ!
Ответить
+2
-1
avatar
walcom (Киев)
23.11.2021 в 21:31
по моментам минимум ничья
Ответить
+6
-2
Locanus (Kiev)
23.11.2021 в 21:51
Результат треба. Гарний футбол хай з Чорноморцем показують. Нахера вони взагалі в цей турнір висунулись . Ні характеру ,ні дисципліни. Кнурі нерізані.
Ответить
+2
-5
avatar
zloyded (Киев)
23.11.2021 в 22:05
Коли Україна буде на одному рівні з Німеччиною, тоді і гру з результатом відповідним вимагай! Тільки і вміють з дивану бульбашки надувати
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:23
Вау!!!
Ответить
+1
-1
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:27
Ну так! Вы то даже Шерифу не сумели забить)
Ответить
+3
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:31
Ещё забьем! Но забили свой первый гол в ЛЧ, это уже что-то, в сухую закончить группу вообще не весело было-бы.....
+3
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:35
Не забьете, не надейся)
+2
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:40
Надеюсь!!!
+1
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 21:18
Ну наконец-то, просрались!
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 21:18
и все-таки Гармаш!!))) да еще в очко Нойеру, а пас Цыгана - конфетка!) ну, погнали, погнали!
Ответить
+5
-4
Cerega15 (Kherson)
23.11.2021 в 21:16
И снова суперфорвард Гармаш!
Ответить
+7
0
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:17
Между ногами Нойера)
Ответить
+3
-2
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 21:15
І це "чемпіон" України
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:09
Такое ощущение, что у Баварии просто разминочка...... А Динамо - ДНИЩЕ!!!!!!
Ответить
+4
-5
avatar
дід Сашко
23.11.2021 в 21:17
А кто в этой групе против Баварии не днище?И кто у нас в еврокубках не днище?Только и можем свои фармы громить.
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:17
Хочешь увидеть днище - пересмотри матч Шериф-даунецкая помойка
Ответить
+3
-4
Arsenals (Днепр)
23.11.2021 в 21:49
+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 20:58
Какой кайфовый Бущан, особенно во втором голе, реально красавчик!!!! Даже смог подсесть так гибко и выгнаться на зад при ударе в свой ближний угол! Это уровень! Скоро сама Бавария за ним будет охотиться...... но не хватит денег(((
Ответить
+3
-5
avatar
дід Сашко
23.11.2021 в 21:01
Внимательно смотри повтор и очки надень,мяч влетел от дальней штанги.
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:03
А как он долетел туда, на дальнюю штангу?))))) Если там суперстраж?!
+2
-4
avatar
дід Сашко
23.11.2021 в 20:57
Не сайт а зборище малолітніх збоченців.
Ответить
+6
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:05
Удались
Ответить
+2
-3
aleks68
23.11.2021 в 21:20
особенно дырявый чмошник only dk-тупая дырявая петушара,есть ещё один ....бокасса которого пока не слышно.
Ответить
+1
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:28
Ой, алкашенок, иди прибухни с батей самогоночки) Потом глядишь познакомишься с такой же шалавой как твоя мамаша и хоть раз писю замочишь
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:34
Фу, кроме половых проблем у голубых вообще ничего нет.....
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 20:56
танублд, даже в решающих голевых моментах коленки дрожат
Ответить
+1
-1
storm_ua (Николаев)
23.11.2021 в 20:50
Как лошков возят, позорище....давай мистер добивай дыню,ведь именно для этого ты и пришел
Ответить
+4
-6
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:12
Такие они, что тут поделаешь?! Дно с пробоинками((((
Ответить
+1
-2
Тренерую (Столица)
23.11.2021 в 23:13
Ты матч видел??? Пизд...н !!!
Ответить
+1
-1
avatar
Antolog (Одесса)
23.11.2021 в 20:49
Ребята зачем вам выходить на второй тайм, давайте в Яблоницу, чан уже готов, посидим, поржем, покажем вам в записи первый тайм... Или хотя бы немцев давайте нам сюда, вы все равно не заметите, что их нет на поле, может хоть в ничейку сыграете, ноль ноль уже не получится, придется поднатужиться, чтобы двушку положить в пустые ворота, да и мы хоть душу отведем, а то уже нет сил смеяться с вашего футбола, блин аж слезы текут... И в самом деле зачем нам Суперлига, лучше вот на такой цирк смотреть...) Но мы хоть бесплатно и просто чтобы поорать, а ведь кто-то еще и платит, чтобы смотреть на это избиение младенцев...))) Наливочка творит чудеса...)))
Ответить
+3
-2
Judas (Київ)
23.11.2021 в 20:55
Соси шляпу, пейсатый.
Ответить
+2
-3
aleks68
23.11.2021 в 20:59
сосёт как раз твоя ....помойка динамо
+3
-3
Дрюон (Одесса)
23.11.2021 в 21:07
Подпили рог, рогатый)
+1
-2
Judas (Київ)
23.11.2021 в 21:51
Дрюон (Одесса)Ты что тут обрезанный забыл?
Ответить
+1
0
avatar
Antolog (Одесса)
23.11.2021 в 21:52
Мужики обязательно на зимний отдых, да и не только, приезжайте в эти прекрасные места нашей огромной Родины! Здесь гостеприимные люди, великолепная компания, шикарная природа и умопомрачительная наливка...) Готов открыть последнюю бутылку, тьфу ты, хотел сказать снять шляпу перед Динамо за второй тайм... Вот что значит прекрасная аура, которая даже отсюда достигла НСК Олимпийского...) Почему не играть без бамперсов всегда? Почему нужно ждать когда мы надышим на немцев перегаром, чтобы только потом, во втором тайме почувствовать в себе уверенность...) Всем спасибо за поддержку и веру! Ваши нервные клетки обязательно восстановятся, это доказано уже учеными, главное уметь расслабляться(это не о туалете)...) Во всем нужна периодизация и полное восстановление...
Ответить
0
0
Judas (Київ)
23.11.2021 в 21:54
Дрюн в попу?
Ответить
0
0
Judas (Київ)
23.11.2021 в 21:55
Дрюн в попу, тебя на 7-м километре обрезали?
Ответить
0
0
Камонплей
23.11.2021 в 20:47
Кляті зорі з ворсклами! замахали рейтинг зливати! ну немає у нас третьої сили. треба ще платних каналів, більше контрактів з гемблерами та підняти тарифи на енергію
Ответить
+3
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 20:46
А-ха-хах, как же приятно смотреть, как у дырявых подгорает от "пенальти". Петухи полярные, это вам не купленные судейки в ЧУкре, в Европе на эти дешевые симуляции никто не реагирует.
Ответить
+5
-8
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:48
Иди лучше за вазелинчиком, тебе завтра смотреть на унижение твоей помойки в Милане
Ответить
+6
-6
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 20:49
Завтра будет завтра, а пока что наслаждаемся нагибанием кукуевцев.
+4
-6
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:50
Ага, смотрим, и помним как оранжевые бибизяны соснyли Баварии семерочку за один матч
+3
-5
aleks68
23.11.2021 в 20:52
ты .... лучше о своей помойке расскажи?
+1
-2
Judas (Київ)
23.11.2021 в 20:51
Ты же не симулируешь оргазм, сидя на бутылке?
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 20:51
ты, по-моему, какой-то дурачок. да, точно, дурачок смешной
Ответить
+2
0
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:53
aleks68 ты так и не ответил, ты вышел из запоя, сын алкаша и шлюхи?
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:55
Или сидишь передергиваешь на 7:0?)
Ответить
+3
-2
aleks68
23.11.2021 в 20:58
сын подзаборной шалвы only dk-тупая жертва аборта.
+2
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:01
Хорошо, что ты уточнил, что ты сын подзаборной шалавы и алкаша. Я запомню
+2
-2
aleks68
23.11.2021 в 21:17
это всё о тебе петушара дырявая.не гавкай падаль.рождён ты дырявый от шалавы и денег она дура на аборт пожалела. ...... на своё .....динамо и прикрой своё вонючее .....
0
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:18
Ахахаха, иди с батей прибухни, попустит))))
+2
0
Locanus (Kiev)
23.11.2021 в 20:46
Це бідне Динамо краще грало б десь в ЛЄ чи ЛК
Ответить
+4
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:02
Или в первой украинской лиге!
Ответить
+1
-3
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 21:03
Там ваша мариупольская помойка скоро окажется)
+3
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.11.2021 в 21:14
Не бранись, бамбулка, а пожинай плоды прогулки Баварии!
0
-2
Беовульф (Одесса)
23.11.2021 в 20:41
А сколько раз выручил Бущан? Кто-то считал? Неужели ни разу?
Ответить
+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:44
Бущан хорошо заблокировал удар Забарного, который тот лупил в свои ворота
Ответить
+3
-1
avatar
дід Сашко
23.11.2021 в 20:48
Двічі мінімум.Що всіх собак на Бущана хочеш повісити?
Ответить
+1
-3
aleks68
23.11.2021 в 20:53
динамо от этого легче?
0
-2
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:41
нужно было очки брать с Барселоной. а тут шансов не было и до матча
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 20:41
Снег мешает играть!! Мяч не привычного цвета!! И в Баварии нет арендованных динамовцев.
Ответить
+6
-3
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 20:47
И судьи почему-то ведут себя непривычно!
Ответить
+4
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.11.2021 в 21:07
А про судей я как-то упустил !!! Однозначно виновны!!!
+1
0
ZSTV1223 (Черкаси)
23.11.2021 в 20:47
І мабуть треба більше було Чорноморцю(Динамо-2) забити, тоді б точно в Баварії виграли
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 20:39
по сравнению с матчем в Мюнхене, поярче в плане контроля мяча и комбинационной игры, но все равно невесело. голы Баварии вроде и нелогичные, но на то она и Бавария. на Буе фолили, пеналь были все основания ставить
Ответить
+4
-2
Arsenals (Днепр)
23.11.2021 в 20:53
пеналь 100%
Ответить
+1
-2
aleks68
23.11.2021 в 20:55
всемирный заговор против динамо.цыгану будет о чём говорить после матча
+2
-3
Не дармоед (Запорожье)
23.11.2021 в 20:38
Немцев в два раза больше на поле,так не честно) А вообще все предсказуемо,играть у местных некому(
Ответить
+2
-3
Dimka26 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:38
та толку с того пенальти, если вске рвано пропустили. И пропустятт еще во втором тайме.
Ответить
0
-2
George_D (Харьков)
23.11.2021 в 20:43
Скажу более. Пеналь (особливо забитый) мог разозлить Баварию. Сейчас пока она выглядит, как сытый тигр. А злая Бавария - то страшне.
Ответить
+2
-2
Arsenals (Днепр)
23.11.2021 в 21:47
видели сытую во втором,забей второй Буяльский снегом бюргеры срали
0
0
pilips111 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:37
ВАР нет на матче??????????
Ответить
+2
-1
pilips111 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:36
А на хрена там ВАР???
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 20:37
баВАРия
Ответить
+3
-3
George_D (Харьков)
23.11.2021 в 20:37
Снегом залепило, не работает.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.11.2021 в 20:42
телек снежит)))
+1
0
Judas (Київ)
23.11.2021 в 20:36
Судьи гниды, очевидный пенальти не дали.
Ответить
+6
-5
aleks68
23.11.2021 в 20:56
это тебе не упл
Ответить
+1
-2
Judas (Київ)
23.11.2021 в 21:45
Соси шляпу у Ахматова.
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.11.2021 в 20:34
Дно
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
23.11.2021 в 20:32
Не может Динамо, к сожалению. Ну просто не на что в этом матче смотреть. Защищаются как-то нервозно, Бавария действует просто на пол темпа быстрее и увереннее, и все, мы уже беспомощные. Левандовскому золотой мяч!
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 20:27
Ппц, ну на Буяльском там чистейший пенальти
Ответить
+6
-3
George_D (Харьков)
23.11.2021 в 20:36
А судья даже ВАР смотреть не пошел.
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 20:40
не тошо смотреть - через матюгальник свой даже консультироваться не стал
+1
-1
pilips111 (Чернигов)
23.11.2021 в 20:40
Зато у деда теперь есть отмазка
Ответить
+1
-1
George_D (Харьков)
23.11.2021 в 20:45
Ну тут таке. У деда ВСЕГДА есть отмазка. На то он и ДЕД.
+1
0


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