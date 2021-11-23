И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег. Динамо – Бавария 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
FC Bayern München
Киевское Динамо под аккомпанемент сильного снегопада проводило матч 5-го тура Лиги чемпионов против Баварии.
Начали киевляне не лучшим образом – уже на 14-й минуте красивейший гол бисиклетой забил Роберт Левандовски. Ну а под конец тайма после отличной комбинации Коман забил и второй.
После перерыва киевляне активизировались, Гармаш сквитал один мяч, но на большее киевлян не хватило.
Голы: Гармаш (70) - Левандовски (14), Коман (41)
Обзор матча:
Гол Левандовски:
Гол Комана:
Гол Гармаша:
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