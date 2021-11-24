Минай - Колос 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В среду, 24 ноября, Минай и Колос наконец-то провели перенесенный матч 3-го тура, который должен был состояться еще в августе.
Игра не сказать, что была богатой на моменты, но интрига получилась захватывающей.
Минай открыл счет в начале второго тайма с пенальти (Селезнева уже к тому моменту заменили), ну а Колос героически спасся на последней компенсированной минуте.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Даниил Кныш 50 (пен.) - Анатолий Нуриев 90+4
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Комментарии (1)
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andy1973 (Рівне)
24.11.2021 в 18:33
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