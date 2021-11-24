Минай - Колос 1:1. Видео голов и обзор матча

В среду, 24 ноября, Минай и Колос наконец-то провели перенесенный матч 3-го тура, который должен был состояться еще в августе.

Игра не сказать, что была богатой на моменты, но интрига получилась захватывающей.

Минай открыл счет в начале второго тайма с пенальти (Селезнева уже к тому моменту заменили), ну а Колос героически спасся на последней компенсированной минуте.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Минай - Колос 1:1

Голы: Даниил Кныш 50 (пен.) - Анатолий Нуриев 90+4