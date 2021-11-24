Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
Шахтер в Милане сыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов против Интера.
Интер был откровенно лучше в атаке, создал приличное количество моментов (два гола миланцев отменил арбитр), и в итоге, все-таки забил - в середине второго тайма сразу дублем выстрелил Джеко.
Интер – Шахтер 2:0
Голы: Джеко (61, 67)
Первый гол Джеко:
Второй гол Джеко:
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