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Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

Шахтер в Милане сыграл матч 5-го тура Лиги чемпионов против Интера.

Интер был откровенно лучше в атаке, создал приличное количество моментов (два гола миланцев отменил арбитр), и в итоге, все-таки забил - в середине второго тайма сразу дублем выстрелил Джеко.

Интер – Шахтер 2:0

Голы: Джеко (61, 67)

Первый гол Джеко:

Второй гол Джеко:

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (9)
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aa19464 (Макеевка)
24.11.2021 в 21:44
Потеряли Траоре и все забивать некому...Наверно не дождусь я смелой игры Шахтера в свои 75 лет
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+1
0
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Цап-царап (Харків)
24.11.2021 в 21:42
Очередной 0...
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0
0
Maryan (Lviv)
24.11.2021 в 21:42
Сумно і беззубо виглядав Шахтар, таке враження, що бразильцям ця гра взагалі не потрібна, вийшли покатати м`ячик в центрі поля
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
24.11.2021 в 21:38
К сожалению ожидаемо.
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0
0
aa19464 (Макеевка)
24.11.2021 в 21:36
Да Динамо выглядело смелее и целеустремленно Красиво.Должен признать хоть я и болельшик Шахтера с 50 летним стажем.
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+1
0
aa19464 (Макеевка)
24.11.2021 в 21:32
Шахтер заиграл агрессивно последние 10 мин.когда вышли Мудрик и Бондаренко.Кому нужна была победа.... наверно не Шахтеру Как можно выиграть катая мяч в середине паоляТактика Дзерби негодится...
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+1
-1
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alex 66 (Кременчук)
24.11.2021 в 21:40
Особенно с тормозом Марлоном и его футзальными понтами
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0
0
kalan-86 (Анкара)
24.11.2021 в 21:29
Интер Индзаги какой-то креативный и легкий, совсем не такой как был при Конте-тягучий и тяжелый. Одно удовольствие смотреть как они возят Шахтер, будто мальчиков весь матч. Это тренерское недоразумение Дзерби, команду связал по рукам и ногам. Бразильцы потеряли чувство игры и взаимодействия, игры абсолютно нет. Динамо вчера выглядело в разы лучше против Баварии. Не знаю сколько нужно времени, чтоб в Шахтере поняли свою большую ошибку и поперли пройдоху из клуба. Этот Шахтер вызывает только чувство сострадания и жалости.
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+2
-1
aa19464 (Макеевка)
24.11.2021 в 21:27
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+1
0


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