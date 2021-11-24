Интер – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча

Интер Индзаги какой-то креативный и легкий, совсем не такой как был при Конте-тягучий и тяжелый. Одно удовольствие смотреть как они возят Шахтер, будто мальчиков весь матч. Это тренерское недоразумение Дзерби, команду связал по рукам и ногам. Бразильцы потеряли чувство игры и взаимодействия, игры абсолютно нет. Динамо вчера выглядело в разы лучше против Баварии. Не знаю сколько нужно времени, чтоб в Шахтере поняли свою большую ошибку и поперли пройдоху из клуба. Этот Шахтер вызывает только чувство сострадания и жалости.