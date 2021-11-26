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С привкусом скандала. Мариуполь - Львов 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

С привкусом скандала. Мариуполь - Львов 0:1. Видео гола и обзор матча

fcmariupol.com

Новина українською

16-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Мариуполь принимал Львов.

Игра вышла с привкусом скандала – в самой концовке первого тайма судья отправил команды в раздевалку, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси (после свистка) забил гол.

К тому моменту счет был 0:0, ну а после перерыва Львов забил свой гол и довел дело до победы.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1

Гол: Алексей Довгий 61

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов
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