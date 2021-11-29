  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. В борьбе со стихией. Александрия - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
В тренде

В борьбе со стихией. Александрия - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

В борьбе со стихией. Александрия - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча

upl.ua

Новина українською

16-й тур УПЛ завершался матчем понедельника, в котором Александрия принимала Зарю.

Матч получился упорным, команды на мокром поле бились и сражались, а в итоге минимальную победу одержали гости.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ФК Александрия - Заря 0:1

Гол: Максим Имереков 16

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DesnaUA (Чернигов)
29.11.2021 в 22:52
Ну и зачем вар, Катюха?Слепая?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...