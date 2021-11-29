В борьбе со стихией. Александрия - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
16-й тур УПЛ завершался матчем понедельника, в котором Александрия принимала Зарю.
Матч получился упорным, команды на мокром поле бились и сражались, а в итоге минимальную победу одержали гости.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Максим Имереков 16
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Комментарии (1)
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DesnaUA (Чернигов)
29.11.2021 в 22:52
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