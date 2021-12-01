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Закрыли восьмерку. ЛНЗ - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Закрыли восьмерку. ЛНЗ - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала кубка Украины. 1 декабря в перенесенном матче днепряне обыграли ЛНЗ.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - СК Днепр-1 0:2

Голы: Александр Пихалёнок 18, Игорь Когут 53

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии (7)
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C_Ballack (Днепр)
01.12.2021 в 22:06
Русин на выход, назад в Динамо
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+2
0
Просто любитель (Днепр)
01.12.2021 в 22:18
Пусть на таких матчах и тренеруется. Всё равно нужны нападающие
Ответить
0
0
avatar
eloy (Днепропетровск)
01.12.2021 в 22:23
в Киеве пусть и набирается опыта. нам не нужны такие "нападающие". он пас принимает спиной к мячу!!!
+1
0
Просто любитель (Днепр)
01.12.2021 в 22:25
Тогда зимой нужно пополнение
0
0
avatar
eloy (Днепропетровск)
01.12.2021 в 22:40
не сравнивайте Довбыка и Русина - это небо и земля
0
0
C_Ballack (Днепр)
01.12.2021 в 22:30
100% надо ещё один форвард. Из укр игроков вариантов нет, надо легионера искать.
Ответить
0
0
Просто любитель (Днепр)
01.12.2021 в 22:36
Также говорили и до Артема Довбыка,что нету в Украине. Оказывается есть таланты
0
0


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