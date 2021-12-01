Закрыли восьмерку. ЛНЗ - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Днепр-1 стал последним участником 1/4 финала кубка Украины. 1 декабря в перенесенном матче днепряне обыграли ЛНЗ.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Александр Пихалёнок 18, Игорь Когут 53
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Комментарии (7)
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C_Ballack (Днепр)
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eloy (Днепропетровск)
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C_Ballack (Днепр)
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Просто любитель (Днепр)
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