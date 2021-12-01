Одолели в ЛЧ вице-чемпиона Испании. Леванте - Ураган 3:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
twitter.com/LUDfutbolsala
Ивано-Франковский Ураган сыграл свой первый матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Соперником украинцев был вице-чемпион Испании Леванте.
Поединок был непростым, чаши весов колебались в разные стороны, но в итоге украинская команда вырвала победу в концовке матча.
О том, как это было, смотрите в нашем вивдеообзоре.
Голы: Тольра (11, 23), Да Силва (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было
- (Анти) Герой футбольного дня. Роман Яремчук
- Главный редактор France Football – о Золотом мяче-2021: Я голосовал за Роберта Левандовского
- Самый быстрый гол сезона. Гуцуляк забил Ворскле на 10-й секунде
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...