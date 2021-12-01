Одолели в ЛЧ вице-чемпиона Испании. Леванте - Ураган 3:5. Видео голов и обзор матча

Ивано-Франковский Ураган сыграл свой первый матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Соперником украинцев был вице-чемпион Испании Леванте.

Поединок был непростым, чаши весов колебались в разные стороны, но в итоге украинская команда вырвала победу в концовке матча.

О том, как это было, смотрите в нашем вивдеообзоре.

Леванте – Ураган 3:5

Голы: Тольра (11, 23), Да Силва (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37), Фаренюк (38)