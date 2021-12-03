Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча

17-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Шахтер принимал Львов.

Начался матч довольно неожиданно – на 18-й минуте после сольного прохода шедевральный удар удался Эрнесту. Впрочем, в самой концовке тайма Тете сравнял счет с пенальти, который заработал Мудрик.

Впрочем, это был лишь эпизод. Во втором тайме Шахтер полностью доминировал и довел дело до разгрома с неприличным счетом.

Шахтер - Львов 6:1

Голы: Тете 45 (пен.), Педриньо 55, Артём Бондаренко 77, Марлос 84 (пен.), Тарас Степаненко 87, Ефим Конопля 90 - Эрнест Антви 17

Удаление: Энес Махмутович 81

Обзор матча: