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Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

17-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Шахтер принимал Львов.

Начался матч довольно неожиданно – на 18-й минуте после сольного прохода шедевральный удар удался Эрнесту. Впрочем, в самой концовке тайма Тете сравнял счет с пенальти, который заработал Мудрик.

Впрочем, это был лишь эпизод. Во втором тайме Шахтер полностью доминировал и довел дело до разгрома с неприличным счетом.

Шахтер - Львов 6:1

Голы: Тете 45 (пен.), Педриньо 55, Артём Бондаренко 77, Марлос 84 (пен.), Тарас Степаненко 87, Ефим Конопля 90 - Эрнест Антви 17

Удаление: Энес Махмутович 81

Обзор матча:

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В статье: ФК Львов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (39)
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tolina-ystas (Краматорск)
03.12.2021 в 19:48
Шахтёр пока весь матч отыграть как надо не может.С начала создаст себе проблемы а потом начнёт их героически преодолевать.Несколько аспектов игры вызывают вопросы.Первый это реализация.Только Тете должен был забивать не менее трёх без пенальти.Команда совершенно исключила из своего арсенала быстрые атаки.Это очень странно потому,что в составе быстрых игроков достаточно-Мудрик,Додо,Фернандиньо,Соломон.С уходом Тайсона некому разгонять атаки а это значительно снизило агрессивность нападения.Кроме того нет игрока обороны с хорошей длинной передачей.А медлительность центральных защитников при переходе из защиты в нападение это вообще нонсенс.Работать есть над чем.Шахтёр с победой!
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0
-1
vladislav (Харьков)
03.12.2021 в 19:18
Шахтёр, с заслуженной победой !
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+3
-2
aleks68
03.12.2021 в 19:01
бокасса-ЧМО.верёвку выслать?
Ответить
+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:53
Заткнулись голубята))))
Ответить
+3
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 18:52
конопля решает!
Ответить
+3
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
03.12.2021 в 18:51
Опять Трубин словно не пос.рал перед матчем... По пенальти вроде вопросов нет
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
03.12.2021 в 19:03
Все ж есть... Защитник вроде сначала ткнул сначала в мяч и только потом в ногу Мудрику.
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+1
-1
lingotto (Київ)
03.12.2021 в 19:05
чисто в мяч играл защитник! Левейшая точка!
+2
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
03.12.2021 в 19:09
А нуегонах, что ни посмотрю повтор - то по разному вижу. Пусть сами разбираются
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 18:49
второго пеналя тоже не было?))
Ответить
+2
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.12.2021 в 18:34
))))))) ржач полный, читая эти коменты голубодна!!!)))
Ответить
+2
-6
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:36
Ржач - это ваша убогая игра, с которой вы не можете даже против одной из слабых команд УПЛ выиграть без левых пеналей
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+8
-6
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:37
Но в принципе Шериф показал вам ваш уровень. И унизит еще раз. Уже скоро)
Ответить
+7
-6
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 18:37
Вот именно, дикий ржач, выезажть постоянно против Львова и иже с ними на левых пенальти!
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+7
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2021 в 18:17
Смоктар тягнуть за вуха до дерев'яних медалів.
Ответить
+9
-8
avatar
ascent (Луксор)
03.12.2021 в 18:26
Только один рыженький из Динамо в этом сезоне уже 5 пенальти забил, а всего у Динамо их было 8! Угадай, а сколько у Шахтера (не считая этот)?
Ответить
+5
-6
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 18:34
Ты чукча? Какая разница сколько пенальти у кого? Важно сколько из них левых, как у вас? Не догоняешь, разницу?
+7
-5
Serg02 (Одесса)
03.12.2021 в 18:38
Статистика Шахтера 8 пенальти. Динамо 6. И зачем врать?
+5
-4
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:40
А они по-другому не умеют. Все время пи...ят
+3
-2
avatar
ascent (Луксор)
03.12.2021 в 18:50
Serg02 (Одесса), у Рыженького - 5, у Буяльского - 1, а Де Пена Заре не забил, так какие 6 ??? А расскажи ка про 8 пенальти Шахтера??? Кто сколько и кому забивал?
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
03.12.2021 в 19:02
Траоре - 1, Марлос - 1... где еще 6-ть?
+1
0
aleks68
03.12.2021 в 18:57
деревянные медали как раз для твоего .....динамо дырявый уё.....к.подстилка суркиса не гавкай
Ответить
+2
-5
ZNAK_VOPROSA
03.12.2021 в 18:57
Мнение Виктора Чмоктассы-Смоктасы никого не интересует. Иди потеребонькай перед матчем своего голубого клуба Дерьнамо Верес.
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:14
Сволота позорная. Надеюсь Шериф отымеет их по самые гланды через зад
Ответить
+9
-6
aleks68
03.12.2021 в 18:59
сын шалавы и наркомана-типичный упоротый любитель дырявой помойки.помой своё фуфло и удавись с горя гнида
Ответить
+1
-2
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 19:16
Вытри сперму своего папаши со своего рыла)
0
-2
oda1979 (Запорожье)
03.12.2021 в 18:14
Это не пенальти… это какой то .. переворот:))
Ответить
+7
-3
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 18:11
И главное кротам совершенно не стыдно!Когда это закончится, с этими леваками в пользу ржавых?
Ответить
+7
-3
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:19
А что им стыдиться? Они по-другому не умеют. Только когда проплачено, тогда побеждают. А когда проплатить не получается, смокчут даже у молдавского Шерифа
Ответить
+5
-2
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 18:20
В Европе такое не канает. Проплатить. Естественно там они сразу отгребают
+4
-3
lir1205 (Запорожье)
03.12.2021 в 18:04
такого дикого пенальти еще никогда не было)))
Ответить
+8
-4
avatar
ascent (Луксор)
03.12.2021 в 18:11
Согласен пенальти спорный, но в пользу Динамо ставят такие же...
Ответить
+3
-8
Krivbass6 (Кривой Рог)
03.12.2021 в 17:57
Вопрос: кроты занесли лавэ на два пинальти?
Ответить
+8
-3
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 18:00
Ща в перерыве рыжий из бункера отправит перевод
Ответить
+7
-4
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 17:51
Ахахаха, как же чмохтер и без пенальти? Вдруг еще проиграют... Неее... Рыжий все оплатил
Ответить
+9
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 17:58
не ссы, оля-дырка, дупачмо завтра 2 выпросит
Ответить
+3
-11
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 18:22
Кротяра, ты опять стрелки переводишь? Тянут в чемпе только вас и уже долгие годы! Твои жалкие попытки отмазать кротов и спрыгнуть на другую тему, выглядят убого!
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.12.2021 в 18:43
*****ас, пеналь был чистый! что ты несёшь уйню, как несенюк? оля сказала, что пеналь проплаченный - в ответ получила
+1
-3
aleks68
03.12.2021 в 19:00
уё...к и жертва аборта прикрой ....
Ответить
0
-1


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