Чуда не случилось. Шахтер – Львов 6:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
17-й тур УПЛ открывался матчем пятницы, в котором Шахтер принимал Львов.
Начался матч довольно неожиданно – на 18-й минуте после сольного прохода шедевральный удар удался Эрнесту. Впрочем, в самой концовке тайма Тете сравнял счет с пенальти, который заработал Мудрик.
Впрочем, это был лишь эпизод. Во втором тайме Шахтер полностью доминировал и довел дело до разгрома с неприличным счетом.
Голы: Тете 45 (пен.), Педриньо 55, Артём Бондаренко 77, Марлос 84 (пен.), Тарас Степаненко 87, Ефим Конопля 90 - Эрнест Антви 17
Удаление: Энес Махмутович 81
Обзор матча:
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