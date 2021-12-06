  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Украинские
  4. Одного задора мало. Днепр-1 - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Одного задора мало. Днепр-1 - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(2 голосов)

Видеообзор поединка

Одного задора мало. Днепр-1 - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

Программу 17-го тура УПЛ закрывал матч, в котором Днепр-1 принимал Черноморец.

Матч выдался довольно интересным – с голами, назначенными и неназначенными пенальти, очередным голом Довбика и победой днепрян.

О том, как и что все это происходило, смотрите в данном видеообзоре.

СК Днепр-1 - Черноморец 3:1

Голы: Александр Пихаленок 20, Артем Довбик 64 (пен.), Даниил Игнатенко 74 - Евгений Исаенко 12

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 22:19
одно успокаевает скоро не будет этих баранов с пастухом Морозом в Одессе--хватит позора вам не стыдно ДК2
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...