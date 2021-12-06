Одного задора мало. Днепр-1 - Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
Программу 17-го тура УПЛ закрывал матч, в котором Днепр-1 принимал Черноморец.
Матч выдался довольно интересным – с голами, назначенными и неназначенными пенальти, очередным голом Довбика и победой днепрян.
О том, как и что все это происходило, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Александр Пихаленок 20, Артем Довбик 64 (пен.), Даниил Игнатенко 74 - Евгений Исаенко 12
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.12.2021 в 22:19
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