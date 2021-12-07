Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Шериф 6:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
Команда Шахтера U-19 в заключительном туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА разгромила сверстников из Шерифа.
Конечно, выйти в следующий этап горнякам эта победа не помогла, но позволила порадовать своих болельщиков и восстановить собственное самомнение.
6:0 – как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Голы: Бако 6, Погорелый 39 пен, Глущенко 43, Ющенко 81, Гончарук 86 пен, Гулько 87
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 17:01
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