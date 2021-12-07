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Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Шериф 6:0. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Юношеская лига УЕФА. Шахтер - Шериф 6:0. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Новина українською

Команда Шахтера U-19 в заключительном туре группового раунда Юношеской лиги УЕФА разгромила сверстников из Шерифа.

Конечно, выйти в следующий этап горнякам эта победа не помогла, но позволила порадовать своих болельщиков и восстановить собственное самомнение.

6:0 – как это было, смотрите в данном видеообзоре.

Шахтер U-19 – Шериф U-19 6:0

Голы: Бако 6, Погорелый 39 пен, Глущенко 43, Ющенко 81, Гончарук 86 пен, Гулько 87

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 17:01
Только в Европе молодые таланты потом в клубах играют, а у нас даже чемпионы мира пропадают в неизвестном направлении.
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