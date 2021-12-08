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Без побед. Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
Обновлено
(3 голосов)

Видеообзор поединка

Без побед. Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча

Александр Приходько - UA-Футбол

Новина українською

Донецкий Шахтер сыграл свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – в Киеве дончане принимали Шериф Юрия Вернидуба.

В первом тайме горняки владели инициативой, создали несколько моментов, но забили в самой концовке – после закидушки Кривцова мяч проткнул Фернандо.

После перерыва горняки продолжали больше атаковать, но второй гол забить не сумели. А вот Шериф уже в компенсированное время подкараулил свой шанс и сравнял счет после неразберихи в штрафной хозяев.

1:1, горняки снова не смогли победить – 2 очка в шести матчах.

Шахтер – Шериф 1:1

Голы: Фернандо (43) - Николов (90+3)

Обзор матча:

Гол Фернандо:

Гол Николова:

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (6)
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SeventyFour (Phoenix)
08.12.2021 в 00:16
Карпати знов програли в футбол
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0
0
royalstas (Вінниця)
08.12.2021 в 00:16
Ну от чесно нема слів..... Дякую всім даунам які просрали мої сто баксів) Від тренера клоуна який випускає 3го голкіпера щоб той ачівку отримав до Мудрика якому потрібно ще роки щоб навчитись коли пас давати і як реалізовувати 1-на 1 а не бити тупо у воротаря....
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:15
Бондаря мяч, какого х.ера отворачивался... Ты центрбек или девочка?
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+3
0
Матч Футболович
08.12.2021 в 00:25
100%, очень слабенький. Пора прокатиться по маршруту в Мариуполь.
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 01:04
Это он шоб не видеть, как его баба с пенисовым спит )))
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0
0
И С
08.12.2021 в 00:00
OtSoSniki
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+2
0


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