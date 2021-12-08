Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Александр Приходько - UA-Футбол
Донецкий Шахтер сыграл свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – в Киеве дончане принимали Шериф Юрия Вернидуба.
В первом тайме горняки владели инициативой, создали несколько моментов, но забили в самой концовке – после закидушки Кривцова мяч проткнул Фернандо.
После перерыва горняки продолжали больше атаковать, но второй гол забить не сумели. А вот Шериф уже в компенсированное время подкараулил свой шанс и сравнял счет после неразберихи в штрафной хозяев.
1:1, горняки снова не смогли победить – 2 очка в шести матчах.
Гол: Фернандо (43) - Николов (90+3)
Гол Фернандо:
Гол Николова:
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