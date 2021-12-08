Поймай меня, если сможешь. Как Самба Диалло бегал от арбитра и желтой карточки - ВИДЕО
Забавная ситуация, но о дисциплине нужно задуматься
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Киевское Динамо U-19 провело свой заключительный матч в групповом ранде Юношеской лиги УЕФА.
Киевляне на выезде
Матч был довольно грубым – рефери выписал игрокам 7 горчичников, один из которых достался вингеру киевлян Самбе Диалло.
Впрочем, показать предупреждение Диалло оказалось для арбитра непростой задачей – Самба на протяжении нескольких десятков секунд демонстративно бегал от арбитра, и хорошо, что не напросился на большие неприятности.
В итоге рефери с трудом, но все-таки справился с задачей, хотя ему и пришлось потратить время и нервы.
INSÓLITO ???????? "Amarelo? Não quero!" ????— Canal 11 (@Canal_11Oficial) December 8, 2021
O Samba Diallo, jogador do Dínamo Kiev, percebeu que ia levar amarelo e começou a fugir do árbitro ???? pic.twitter.com/JIeO1urXbZ
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