Поймай меня, если сможешь. Как Самба Диалло бегал от арбитра и желтой карточки - ВИДЕО

Киевское Динамо U-19 провело свой заключительный матч в групповом ранде Юношеской лиги УЕФА.

Киевляне на выезде минимально уступили Бенфике (0:1) и заняли второе место в группе.

Матч был довольно грубым – рефери выписал игрокам 7 горчичников, один из которых достался вингеру киевлян Самбе Диалло.

Впрочем, показать предупреждение Диалло оказалось для арбитра непростой задачей – Самба на протяжении нескольких десятков секунд демонстративно бегал от арбитра, и хорошо, что не напросился на большие неприятности.

В итоге рефери с трудом, но все-таки справился с задачей, хотя ему и пришлось потратить время и нервы.