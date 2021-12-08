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Поймай меня, если сможешь. Как Самба Диалло бегал от арбитра и желтой карточки - ВИДЕО

Украинские
(2 голосов)

Забавная ситуация, но о дисциплине нужно задуматься

Поймай меня, если сможешь. Как Самба Диалло бегал от арбитра и желтой карточки - ВИДЕО

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Киевское Динамо U-19 провело свой заключительный матч в групповом ранде Юношеской лиги УЕФА.

Киевляне на выезде минимально уступили Бенфике (0:1) и заняли второе место в группе.

Матч был довольно грубым – рефери выписал игрокам 7 горчичников, один из которых достался вингеру киевлян Самбе Диалло.

Впрочем, показать предупреждение Диалло оказалось для арбитра непростой задачей – Самба на протяжении нескольких десятков секунд демонстративно бегал от арбитра, и хорошо, что не напросился на большие неприятности.

В итоге рефери с трудом, но все-таки справился с задачей, хотя ему и пришлось потратить время и нервы.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Самба Диалло
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