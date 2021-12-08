Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ладно наш Холод не забивает в ворота Десны с пяти метров практически в пустые ворота, но Цыганков, наша долго восходящая звезда, ещё в более выгодном положении мажет! Это ни в какие ворота не лезет, как говорится. Болезнь, видимо, заразная циркулирует среди наших игроков...