Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
SL Benfica
Динамо сыграло свой заключительный матч нынешней Лиги чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне играли против Бенфики.
Динамо начало игру довольно неплохо – создало пару неплохих моментов, однако реализация оставляла желать лучшего.
А вот Бенфика выжимала максимум и забила на 15-й и 22-й минутах, причем первый гол забил экс-игрок киевлян, украинец Роман Яремчук.
Бенфика – Динамо 2:0
Голы: Яремчук (15), Жилберту (22)
Гол Яремчука:
Гол Жилберту:
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
08.12.2021 в 23:08
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 22:58
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