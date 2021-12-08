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Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Бенфика – Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

SL Benfica

Новина українською

Динамо сыграло свой заключительный матч нынешней Лиги чемпионов. В рамках 6-го тура киевляне в Лиссабоне играли против Бенфики.

Динамо начало игру довольно неплохо – создало пару неплохих моментов, однако реализация оставляла желать лучшего.

А вот Бенфика выжимала максимум и забила на 15-й и 22-й минутах, причем первый гол забил экс-игрок киевлян, украинец Роман Яремчук.

Бенфика – Динамо 2:0

Голы: Яремчук (15), Жилберту (22)

Гол Яремчука:

Гол Жилберту:

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
08.12.2021 в 23:08
Ладно наш Холод не забивает в ворота Десны с пяти метров практически в пустые ворота, но Цыганков, наша долго восходящая звезда, ещё в более выгодном положении мажет! Это ни в какие ворота не лезет, как говорится. Болезнь, видимо, заразная циркулирует среди наших игроков...
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 22:58
если ДК не забивает гол в пустые ворота о чём можно говорить --все наши команды для колхозно-дворового УПЛ там они асы а в ЕК мальчики для позора --противно смотреть этот цирк а за выиграшь дают 3 лимона
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