Заря - Буде-Глимт 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Луганская Заря в рамках 6-го тура Лиги конференций в Запорожье сыграла с норвежским Буде-Глимт.

Для луганчан этот поединок не имел турнирного значения, и они начали игру довольно активно.

Открыл счет красивейшим ударом Егор Назарина – положил в угол, хотя и вратарь зевнул удар.

Заря - Буде-Глимт 1:0

Гол: Назарина (18)

Гол Назарины: