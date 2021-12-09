Заря - Буде-Глимт 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
Луганская
Для луганчан этот поединок не имел турнирного значения, и они начали игру довольно активно.
Открыл счет красивейшим ударом Егор Назарина – положил в угол, хотя и вратарь зевнул удар.
Заря - Буде-Глимт 1:0
Гол: Назарина (18)
Гол Назарины:
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 21:05
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