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Заря - Буде-Глимт 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Украинские
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Заря - Буде-Глимт 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская Заря в рамках 6-го тура Лиги конференций в Запорожье сыграла с норвежским Буде-Глимт.

Для луганчан этот поединок не имел турнирного значения, и они начали игру довольно активно.

Открыл счет красивейшим ударом Егор Назарина – положил в угол, хотя и вратарь зевнул удар.

Заря - Буде-Глимт 1:0

Гол: Назарина (18)

Гол Назарины:

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В статье: Заря (Луганск) Будё-Глимт
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 21:05
Браво, бездоганний постріл!
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