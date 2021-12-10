Довбик снова забивает, Днепр-1 снова побеждает. Мариуполь - Днепр-1 0:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
18-й тур УПЛ открылся матчем, в котором Мариуполь принимал Днепр-1.
Борьбы в матче не получилось, хотя разных интересных событий произошло множество.
Куча предупреждений, удаление, два пенальти, незасчитанный гол Довбика и три гола от гостей.
То есть посмотреть есть на что. Хотя бы в видеообзоре.
Голы: Артем Довбик 35 (пен.), Александр Пихаленок 75 (пен.), Билл 78
Удаление: Алексей Кащук 45+1
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