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На каникулы с разным настроением. Ингулец - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

На каникулы с разным настроением. Ингулец - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча

upl.ua

Новина українською

В матче 18-го тура УПЛ Ингулец принимал Десну.

Поединок, несмотря на мерзлое поле, выдался довольно интересным. Ингулец забил дважды, Десна вернула интригу и продолжала давить, но хозяева выстояли и взяли три очка.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

Ингулец - Десна 2:1

Голы: Дмитрий Поспелов 34, Павел Полегенько 47 - Максим Дегтярёв 56

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В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
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