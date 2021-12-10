На каникулы с разным настроением. Ингулец - Десна 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
upl.ua
В матче 18-го тура УПЛ Ингулец принимал Десну.
Поединок, несмотря на мерзлое поле, выдался довольно интересным. Ингулец забил дважды, Десна вернула интригу и продолжала давить, но хозяева выстояли и взяли три очка.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дмитрий Поспелов 34, Павел Полегенько 47 - Максим Дегтярёв 56
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