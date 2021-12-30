Игроки сборной Украины записали новогоднее видеопоздравление
Для УАФ этот год юбилейный
uaf.ua
Футболисты и тренерский штаб национальной
Игроки записали Рождественское и новогоднее видеопоздравление болельщикам.
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 20:41
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+2
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Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:54
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download1 (huyersk)
30.12.2021 в 20:28
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