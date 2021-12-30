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Игроки сборной Украины записали новогоднее видеопоздравление

Украинские
(1 голосов)

Для УАФ этот год юбилейный

Игроки сборной Украины записали новогоднее видеопоздравление

uaf.ua

Новина українською

Футболисты и тренерский штаб национальной сборной Украины поздравили страну с праздниками.

Игроки записали Рождественское и новогоднее видеопоздравление болельщикам.

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В статье: Украина
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.12.2021 в 20:41
Було би приємніше почути щось від душі, від серця, а не побачити як вони читають телетекст. Ніби недолугі...
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+2
0
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Цап-царап (Харків)
30.12.2021 в 20:54
Чому ніби?..
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0
0
download1 (huyersk)
30.12.2021 в 20:28
молодці, відстрочили з бумажки. Краще взагалі без привітань, ніж з такими
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+2
0


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