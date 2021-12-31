Игроки Динамо поздравляют болельщиков с Новым годом - ВИДЕО
Новогоднее поздравление от игроков киевлян
fcdynamo.kiev.ua
В эти дни продолжается зимний перерыв в украинском футболе, а у игроков – отпуск.
Сергей Сидорчук:
– Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, согласия и добра вашим домам.
Денис Бойко:
- Дорогие болельщики, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, успехов, вдохновения и всего наилучшего. С праздниками!
Виталий Буяльский:
- Хочу поздравить всех болельщиков "Динамо" с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, счастья, вдохновения, чтобы ваши мечты сбывались. Победы вам!
Александр Сирота:
- Уважаемые болельщики, поздравляю всех с грядущими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в каждом доме царит счастье и согласие. А мы сделаем все возможное, чтобы вас почаще радовать.
Виктор Цыганков:
- Всем привет, поздравляю вас с грядущими праздниками, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего в следующем году.
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