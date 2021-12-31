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Игроки Динамо поздравляют болельщиков с Новым годом - ВИДЕО

Украинские
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Новогоднее поздравление от игроков киевлян

Игроки Динамо поздравляют болельщиков с Новым годом - ВИДЕО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

В эти дни продолжается зимний перерыв в украинском футболе, а у игроков – отпуск. Динамовцы проводят ее в разных городах и странах, лишь некоторые остались в Киеве. Находясь в разных уголках мира, в канун Нового года от имени всей команды динамовцы искренне поздравляют своих преданных болельщиков с новогодними праздниками.

Сергей Сидорчук:

– Дорогие болельщики, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю здоровья, согласия и добра вашим домам.

Денис Бойко:

- Дорогие болельщики, хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством и пожелать крепкого здоровья, успехов, вдохновения и всего наилучшего. С праздниками!

Виталий Буяльский:

- Хочу поздравить всех болельщиков "Динамо" с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, счастья, вдохновения, чтобы ваши мечты сбывались. Победы вам!

Александр Сирота:

- Уважаемые болельщики, поздравляю всех с грядущими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. Пусть в каждом доме царит счастье и согласие. А мы сделаем все возможное, чтобы вас почаще радовать.

Виктор Цыганков:

- Всем привет, поздравляю вас с грядущими праздниками, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и всего наилучшего в следующем году.

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В статье: Денис Бойко Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Виктор Цыганков Александр Сирота
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