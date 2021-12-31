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  4. Гол Алана Патрика в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера в 2021 году - ВИДЕО
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Гол Алана Патрика в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера в 2021 году - ВИДЕО

Украинские
(1 голосов)

Болельщики сделали свой выбор

Гол Алана Патрика в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера в 2021 году - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков на лучший гол команды в 2021 году.

Голосование проходило на официальной странице клуба в Instagram. 16 голов, распределенных по парам, должны были пройти четыре этапа, чтобы победить.

В финале оказались точные удары бразильского полузащитника Алана Патрика и молодого нападающего "Шахтера" U19 Даниила Гончарука.

В финале гол опытного полузащитника в ворота "Динамо" в Суперкубке победил с небольшим перевесом – 478 голосов. А мяч юного Гончарука в ворота "Шерифа" в Юношеской лиге УЕФА (5:0) набрал 455 баллов.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 18:59
Крутяк
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+1
0
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satellite (Харьков)
31.12.2021 в 18:57
Гол конечно , работяга!!!
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+1
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shat (киев)
31.12.2021 в 18:51
гол хороший , а вратарь дерьмовый
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0


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