Гол Алана Патрика в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера в 2021 году - ВИДЕО

" Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков на лучший гол команды в 2021 году.

Голосование проходило на официальной странице клуба в Instagram. 16 голов, распределенных по парам, должны были пройти четыре этапа, чтобы победить.

В финале оказались точные удары бразильского полузащитника Алана Патрика и молодого нападающего "Шахтера" U19 Даниила Гончарука.

В финале гол опытного полузащитника в ворота "Динамо" в Суперкубке победил с небольшим перевесом – 478 голосов. А мяч юного Гончарука в ворота "Шерифа" в Юношеской лиге УЕФА (5:0) набрал 455 баллов.