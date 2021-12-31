Гол Алана Патрика в ворота Динамо признан лучшим голом Шахтера в 2021 году - ВИДЕО
Болельщики сделали свой выбор
Фото: ФК Шахтер Донецк
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Голосование проходило на официальной странице клуба в Instagram. 16 голов, распределенных по парам, должны были пройти четыре этапа, чтобы победить.
В финале оказались точные удары бразильского полузащитника Алана Патрика и молодого нападающего "Шахтера" U19 Даниила Гончарука.
В финале гол опытного полузащитника в ворота "Динамо" в Суперкубке победил с небольшим перевесом – 478 голосов. А мяч юного Гончарука в ворота "Шерифа" в Юношеской лиге УЕФА (5:0) набрал 455 баллов.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 18:59
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31.12.2021 в 18:57
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shat (киев)
31.12.2021 в 18:51
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