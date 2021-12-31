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Золотой дубль, успехи молодежных команд, уход Парамона - Динамо за 120 секунд подвело итоги 2021 года

Украинские
Обновлено
(2 голосов)

Двухминутные итоги года от киевлян

Золотой дубль, успехи молодежных команд, уход Парамона - Динамо за 120 секунд подвело итоги 2021 года

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" выпустило видеоролик, который подводит итоги 2021 года.

В две минуты "Динамо" уложило все памятные события уходящего года, начиная с зимней предсезонки, и включая золотой дубль, чемпионство "Динамо" U-21, драматичную серию пенальти с "Колосом" в 1/4 финала и выступление команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА и вспомнив также об утрате легендарного фаната Парамона, который ушел из жизни в начале декабря.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.12.2021 в 18:51
Грустно
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