Золотой дубль, успехи молодежных команд, уход Парамона - Динамо за 120 секунд подвело итоги 2021 года

Киевское " Динамо " выпустило видеоролик, который подводит итоги 2021 года.

В две минуты "Динамо" уложило все памятные события уходящего года, начиная с зимней предсезонки, и включая золотой дубль, чемпионство "Динамо" U-21, драматичную серию пенальти с "Колосом" в 1/4 финала и выступление команды U-19 в Юношеской Лиге УЕФА и вспомнив также об утрате легендарного фаната Парамона, который ушел из жизни в начале декабря.