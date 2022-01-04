Бущан потянул, как божила. УАФ назвала лучший сейв года
Не только красивый, но и очень важный сейв
фото - Олександр Приходько
Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.
Победителем в данной номинации стал вратарь
Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.
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Комментарии (4)
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hrenat (boston)
05.01.2022 в 01:20
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Steelen (Запорожье)
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2.dc (Николаев)
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