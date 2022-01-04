Бущан потянул, как божила. УАФ назвала лучший сейв года

Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.

Победителем в данной номинации стал вратарь сборной Украины Георгий Бущан, который спас команду в концовке первого тайма матча отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.