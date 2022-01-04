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Бущан потянул, как божила. УАФ назвала лучший сейв года

Украинские
(1 голосов)

Не только красивый, но и очень важный сейв

Бущан потянул, как божила. УАФ назвала лучший сейв года

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Украинская ассоциация футбола определила автора лучшего сейва минувшего года.

Победителем в данной номинации стал вратарь сборной Украины Георгий Бущан, который спас команду в концовке первого тайма матча отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной (2:0).

Отметим, что в этом матче решалась судьба второго места в отборочной группе и место в плей-офф отбора ЧМ-2022, где Украины сыграет против Шотландии.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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hrenat (boston)
05.01.2022 в 01:20
Бущан красава! Супер сейв!!!
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0
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Steelen (Запорожье)
05.01.2022 в 00:59
Да, в той игре на самом деле тащил именно вратарь, только все как то забыли об этом.
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2.dc (Николаев)
05.01.2022 в 00:39
Здесь точный +1! Особенно, что значил для матча этот супер-сейв …
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.01.2022 в 23:46
Такое себе
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0
-1


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