ТК Футбол представил промо видео к товарищескому турниру Winter Cup 2022

ТК "Футбол" выпустили промо видео к товарищескому турниру Winter Cup 2022, организатором которого они и являются.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").