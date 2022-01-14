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ТК Футбол представил промо видео к товарищескому турниру Winter Cup 2022

Украинские
(1 голосов)

В нем примут участие 4 украинские команды

ТК Футбол представил промо видео к товарищескому турниру Winter Cup 2022

footballua.tv

Новина українською

ТК "Футбол" выпустили промо видео к товарищескому турниру Winter Cup 2022, организатором которого они и являются.

Напомним, что Winter Cup 2022 начнется 3 февраля и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба УПЛ ("Верес" и "Черноморец") и 2 клуба Первой Лиги ("Металлист" и "Полесье").

Необходимые организационные расходы и призовой фонд для команд профинансируют группа DCH Александра Ярославского и BGV Group Геннадия Буткевича.

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В статье: Черноморец (Одесса) Телеканал Футбол1/2/3 Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Миросслав (Мукачево)
14.01.2022 в 19:41
Ярославський проплатив?:)))
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