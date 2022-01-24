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Есть еще порох. Как Мораес пяткой эффектно забил Вольфсбергеру - ВИДЕО

Украинские
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Не стареют душой ветераны

Есть еще порох. Как Мораес пяткой эффектно забил Вольфсбергеру - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24 января донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Турции.

"Горняки", хоть и пропустили первыми, но в целом, довольно уверенно обыграли австрийский "Вольфсбергер".

Украинская команда победила со счётом 4:1, а самый красивый гол в матче забил Жуниор Мораес – после углового, пяточкой, вышло очень эффектно.

Видеообзор всего матча смотрите по ссылке.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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