Есть еще порох. Как Мораес пяткой эффектно забил Вольфсбергеру - ВИДЕО

24 января донецкий "Шахтер" провел свой первый спарринг на сборах в Турции.

"Горняки", хоть и пропустили первыми, но в целом, довольно уверенно обыграли австрийский "Вольфсбергер".

Украинская команда победила со счётом 4:1, а самый красивый гол в матче забил Жуниор Мораес – после углового, пяточкой, вышло очень эффектно.