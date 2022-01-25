Киевляне снова обыграли испанцев. Динамо - Мурсия 3:1. Видео голов и весь матч
Видео голов и весь матч
fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо провело свой третий тренировочный матч на испанских сборах. Во вторник, 25 января, в соперниках киевлян была Мурсия, которая обитает в четвертом испанском дивизионе.
Киевляне снова пропустили первыми, однако довольно быстро отыгрались.
Счет 1:1 держался довольно долго, и лишь в концовке матче киевляне вырвали победу.
Голы и весь матч смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский 87 - Мека 7
Гол Кулача:
Гол Шапаренко:
Гол Буяльского:
Весь матч:
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