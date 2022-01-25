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Киевляне снова обыграли испанцев. Динамо - Мурсия 3:1. Видео голов и весь матч

Украинские
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Видео голов и весь матч

Киевляне снова обыграли испанцев. Динамо - Мурсия 3:1. Видео голов и весь матч

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Киевское Динамо провело свой третий тренировочный матч на испанских сборах. Во вторник, 25 января, в соперниках киевлян была Мурсия, которая обитает в четвертом испанском дивизионе.

Киевляне снова пропустили первыми, однако довольно быстро отыгрались.

Счет 1:1 держался довольно долго, и лишь в концовке матче киевляне вырвали победу.

Голы и весь матч смотрите в нашем видеообзоре.

Динамо (Киев) - Реал Мурсия 3:1

Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский 87 - Мека 7

Гол Кулача:

Гол Шапаренко:

Гол Буяльского:

Весь матч:

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В статье: Динамо (Киев)
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